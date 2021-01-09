في ذكرى رحيل إبراهيم خان.. أشهر نجوم السودان بالسينما المصرية

يوافق اليوم الموافق 9 يناير من عام 2007 ذكرى رحيل الفنان الكبير إبراهيم خان عن عمر ناهز 70 عامًا بعد تليف حاد في الكبد والرئتين ورحلة علاج قاسية.

ولد خان من أب سوداني وأم مصرية، له مشوار فني امتد لما يقرب من 40 عامًا، وعاش معظم حياته بمصر ومثل الكثير من الأفلام وعشرات المسلسلات التليفزيونية إلا أنه لم يصعد إلى دور البطولة.





تزوج إبراهيم خان من الفنانة سهير رمزي، ولكن الزيجة لم تستمر طويلًا حتى انفصلا، ليدخل في عزلة عاطفية لفترة ثم تزوج مرة أخرى من سيدة خارج الوسط الفني، وهى الزيجة التي أسفرت عن ابنته الوحيدة.



