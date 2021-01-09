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صاحبة صوت لؤلؤ.. شاهد أجرأ 10 إطلالات لـ نور عبد السلام

السبت 09/يناير/2021 - 06:29 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تساءل الجمهور كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ عن صاحبة الصوت الأصلي، التى تجسده الفنانة مي عمر بمسلسل لؤلؤ.

وعن صاخبة الصوت الاصلى التي ذُكرت على البوستر الدعائي للعمل باسم داليدا، إلا أن الصوت الأصلي يرجع لمطربة شابة تُدعى نور عبد السلام ، في العشرينيات من عمرها. 

وتألقت المطربة مى عمر، عبر مسلسلها "لؤلؤ" المعروض حاليا على شاشة قناة ONE،  فى أول بطولة مطلقة وحققت نجاحا ملحوظا ، فى أداء شخصية " المطربة " وتحدت نفسها فى لعب دور المطربة وهو الدور الرئيسي ومحور العمل . 

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة نور عبد السلام لتعرف عليها.

وأعربت  مي عمر عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسل " لؤلؤ " وقالت انها بذلت مجهودا كبيرا ، وعاشت كل التفاصيل الخاصة بالمطربة وطريقة أدائها ووقوفها على خشبة المسرح والاستماع الى اللحن اكثر من مرة والاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالغناء. 

وأضافت ان أجواء التصوير سادتها روح الفريق والمحبة والتعاون بين كافة الممثلين والمخرج وباقي فريق العمل. 

وتدور أحداثه حول "لؤلؤ" التي نشأت في بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت فى ملجأ للأيتام، والمعاناة التى عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة في الوطن العربي.

صاحبة صوت لؤلؤ.. شاهد أجرأ 10 إطلالات لـ نور عبد السلام
صاحبة صوت لؤلؤ.. شاهد أجرأ 10 إطلالات لـ نور عبد السلام
صاحبة صوت لؤلؤ.. شاهد أجرأ 10 إطلالات لـ نور عبد السلام
صاحبة صوت لؤلؤ.. شاهد أجرأ 10 إطلالات لـ نور عبد السلام
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