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فن

لؤلؤ القمر.. شاهد.. مى عمر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها على انستجرام

السبت 09/يناير/2021 - 01:50 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة  مي عمر، متابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 


بحب المسلسل اوي -  لؤلؤ القمر متحمسه لحلقه الاحد - ربنا يحفظك 

ويُعرض حاليا لـ مى عمر مسلسل "لؤلؤ" و  تدور أحداث المسلسل  فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.


على جانب آخر تقدم مى عمر البطولة النسائية بمسلسل "نسل الاغراب" مع النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

وكانت أحدث أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.

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