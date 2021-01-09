10 مكاييل في أمريكا.. تعليق أحمد موسى على وصف بايدن مقتحمي الكونجرس بـ الإرهابيين

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عندما اقتحم أمريكان الكونجرس الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن إنهم إرهابيون.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الإخوان لما حرقوا 60 كنيسة و95 قسم شرطة و4 الاف عربة شرطة لم تعترف أمريكا بأن الإخوان إرهابيون".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإخوان الإرهابيين نفذوا أعمال عنف وشغب ولم تصرح أو تعترف الإدارة الأمريكية أنهم إرهابيون".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "بايدن قال إن من اقتحم الكونجرس الأمريكي إرهابي وهذه هي الديمقراطية الأمريكية".



