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10 مكاييل في أمريكا.. تعليق أحمد موسى على وصف بايدن مقتحمي الكونجرس بـ الإرهابيين

السبت 09/يناير/2021 - 07:41 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عندما اقتحم أمريكان الكونجرس الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن إنهم إرهابيون.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الإخوان لما حرقوا 60 كنيسة و95 قسم شرطة و4 الاف عربة شرطة لم تعترف أمريكا بأن الإخوان إرهابيون".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإخوان الإرهابيين نفذوا أعمال عنف وشغب ولم تصرح أو تعترف الإدارة الأمريكية أنهم إرهابيون".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "بايدن قال إن من اقتحم الكونجرس الأمريكي إرهابي وهذه هي الديمقراطية الأمريكية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "ما حدث في أمريكا أسقط هيبة الولايات المتحدة وفي أمريكا الكيل بـ 10 مكاييل".
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