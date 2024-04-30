ندى ثابت: مركز البيانات والحوسبة يعزز جهود الدولة في التحول الرقمي

أشادت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، مؤكدة أنها خطوة في غاية الأهمية تعكس اهتمام الدولة المصرية بمواكبة التقدم التكنولوجي.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الهام، لمواكبة التطور الذي يشهده العالم، مضيفة: "مصر أنفقت مليارات الدولارات لإنشاء بنية أساسية متكاملة على أعلى مستوى من الجودة ستساعدها على الإنطلاقة بسرعة في مجال الرقمنة".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية سيسهم أيضًا في تعزيز التنمية المستدامة ومكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، كما يعزز جهود الدولة في التحول الرقمي باستخدام أحدث التقنيات العالمية والاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات الحكومية.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يدعم بناء الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي على أحدث الطرق والتقنيات المتطورة".