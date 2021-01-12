عماد خليل: مجلس النواب 2021 سيكون إضافة قوية لمصر في خطط التنمية المستدامة

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب المٌعين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، إنه شارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العديد من الأعمار في مختلف الإتجاهات ، وعدد كبير من السيدات ، وفئة كبيرة من الشباب ، وهذا يؤكد التنوع الفكري والثقافي بين المشاركين .

وأكد " عماد خليل " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه سيكون هناك تنسيق بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب لكى يكون هناك سياسة بمفهوم جديد، وبرلمان بمفهوم جديد لخدمة قضايا الوطن، مشيرًا إلى أن التنسيقية خرج منها الكثير من الكوادر سواء على المستوى التنفيذى فتم تعيين منهم 6 نواب للمحافظين أو المستوى على الشعبى من خلال وجود 31 نائب فى البرلمان سواء كانوا بالانتخاب أو التعيين.

وأوضح عضو مجلس النواب المٌعين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، أن ملف المواطنة سيكون على رأس أولوياته ، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحفى والمؤسسات الصحفية بحكم عمله كصحفى ، معقبًا : " أتوقع مجلس النواب 2021 هو إضافة قوية لمصر في خطط التنمية المستدامة ".

ومن ناحية أُخرى، عمل جميع العاملين في مجلس النواب على تسهيل دخول النواب في الجلسة الأولى للمجلس مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأن التنظيم الذي قام به مجلس النواب ساعد على عدم وجود تكدسات في القاعات والممرات داخل المجلس مؤكدا ان كل نائب ارسل إليه موقعة داخل البرلمان عن طريق خريطة مرسلة إليه قبل موعد الجلسة الافتتاحية .