أحمد موسى يعرض لحظة وصول كأس العالم لليد إلى القاهرة ..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، لحظة وصول كأس العالم لكرة اليد إلى مطار القاهرة.





وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "كأس العالم وصل إلى القاهرة، ويا ترى من سيرفع الكأس".





استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، الثلاثاء، كأس العالم لكرة اليد الذي وصل بصحبة منتخب الدنمارك المشارك في المنديال الذي تستضيفه مصر في الفترة من 13 - 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.





وكان فى استقبال الكأس وفد من الاتحاد الدولي والإفريقي لكرة اليد، وتم تخصيص موكب من سيارات التأمين لحمل الكأس، وقام فريق من العلاقات العامة من شركة ميناء القاهرة الجوي بإشراف طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، بإنهاء إجراءات خروج الكأس، وإنهاء إجراءات وصول الوفد المصاحب له.



