أحمد موسي يهنئ المستشار حنفي الجبالي برئاسة البرلمان

هنأ الإعلامي أحمد موسي، المستشار حنفي الجبالي بفوزه برئاسة مجلس النواب الجديد.





وقال موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" كل التهاني لرجل القضاء المستشار حنفي الجبالي ونتمني له التوفيق".





ووجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعد فوزه بمقعد رئيس المجلس، التحية للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي السابق والنواب الذين بذلوا معه كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة مر بها الوطن، والتي اجتازها بثقة ونجاح زعيم مخلص وابن بار من ابناء مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي".



