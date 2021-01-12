ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو مجلس النواب: أعضاء البرلمان ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:17 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
محمود محسن
أكد النائب أحمد السجيني عضو مجلس النواب أن اعضاء البرلمان ملتزمون بالإجراءات الإحترازية بصورة كبيرة  مؤكدا إن الجلسة الافتتاحية الحالية في البرلمان الحالي 2021، مختلفة عن الجلسة الافتتاحية في برلمان 2015.

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامد أخر النهار عبر فضائية النهار سعيد بالمشهد الحالي وارتفاع عدد السيدات في البرلمان الحالي وهناك تطور في نوعيات السيدات والشباب الذي يشارك وستكون مفاجأة للشعب المصري.

وتابع عضو مجلس النواب أن هناك تحديات تم حلها مع وجود جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، التي تسيطر على الأوضاع في الوقت الحالي.

وأشار السجيني أنه لم توجد أغلبية في البرلمان السابق، وأعلى كتلة كانت تضم 62 نائبا، واليوم الدولة مستقرة من الناحية الأمنية والسياسية، وهناك رؤية ومشروعات تأخذ الدولة فيها خطوات جيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق أولى جلسات برلمان 2021.. فريدة الشوباشي تترأس الجلسة الافتتاحية.. والنواب يؤدون اليمين وسط إجراءات احترازية مشددة

أستاذ علوم سياسية: الجلسة الإجرائية تعقد لأداء اليمين الدستوري وانتخاب رئيس ووكلاء البرلمان.. فيديو

أخبار التوك شو.. محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان.. مجلس النواب يضم 409 أعضاء جدد فازوا في انتخابات نزيهة.. وخطوات الحصول على الأطراف الصناعية من التضامن الاجتماعي

شاهد.. والدة المخرج محمد سامي تؤدي اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية للنواب

شاهد.. على عبد العال يؤدي اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية للنواب

حازم إمام وحسام غالي يدليان بصوتيهما لانتخاب رئيس مجلس النواب

ترشيحاتنا

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: سيرينو سيرحل بشرط.. موسيماني يجهز مفاجأة للجماهير.. وهذا موقفي من العمل في الأهلي

جنات تشارك متابعيها صورة جديدة برفقة ابنتها

أول تعليق لمحامي حنين حسام بعد البراءة من التعدي على مبادئ المجتمع

تراجع كبير في أسعار الذهب مع ختام تعاملات اليوم.. تفاصيل

عماد الدين حسين: المصالحة مع قطر ليست كاملة وعلى الدوحة تقديم تنازلات

رغم آخر زيادة.. لادا جرانتا تنفرد بلقب أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر موديل 2021 | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور