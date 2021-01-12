عضو مجلس النواب: أعضاء البرلمان ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

أكد النائب أحمد السجيني عضو مجلس النواب أن اعضاء البرلمان ملتزمون بالإجراءات الإحترازية بصورة كبيرة مؤكدا إن الجلسة الافتتاحية الحالية في البرلمان الحالي 2021، مختلفة عن الجلسة الافتتاحية في برلمان 2015.





وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامد أخر النهار عبر فضائية النهار سعيد بالمشهد الحالي وارتفاع عدد السيدات في البرلمان الحالي وهناك تطور في نوعيات السيدات والشباب الذي يشارك وستكون مفاجأة للشعب المصري.





وتابع عضو مجلس النواب أن هناك تحديات تم حلها مع وجود جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، التي تسيطر على الأوضاع في الوقت الحالي.



