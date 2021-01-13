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توك شو

انطلاق مسابقة نحت تماثيل من الجليد في مدينة بيرم الروسية.. شاهد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:34 ص
تماثيل الجليد
تماثيل الجليد
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرًا، لانطلاق مسابقة "فيزنيساج" فى نسختها السابعة لنحت التماثيل الجليدية في مدينة بيرم الروسية.

 وأضاف التقرير أنه يشارك في هذه المسابقة حوالي ٣٠ فنانًا من ١٤ مدينة فى "روسيا ""وبيلاروسيا " لتقديم إبداعاتهم  خلال ٥ أيام في ظروف مناخية صعبة بدرجات حرارة تحت الصفر.

ومن جهته، أوضح أحد المشاركين فى هذه المسابقة انهم يخططون لإنهاء التماثيل فى غضون ٥ أيام، مضيفًا أنهم سيقومون بصنع العديد من التماثيل من بينها مجسم مركزي.

وأشار التقرير إلى أن العمل في المسابقة يكون من خلال فرق مكونة من فردين، وعلى المشاركين إنشاء ١٥ تمثالًا منحوتًا فى غاية الدقة  لشخصيات عامة او لمعالم معروفة.

وأوضح التقرير أن من الشروط الأساسية للانضمام فى هذه المسابقة أن يكونوا المنافسين فازوا بمسابقات أخرى للنحت على الجليد.
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