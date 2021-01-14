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فن

موجز السوشيال ميديا.. تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة صفوت الشريف.. دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. تامر حسني يفتتح كأس العالم برفقة مروان موسى

الخميس 14/يناير/2021 - 08:07 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتظهر رانيا في الصورة من طفولتها برفقة والدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين وهو يحملها فوق كتفيه.


نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر خاصية "استوري"، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت الفنانة إيمان العاصي، في الصورة برفقة ابنة الفنانة "دينا فؤاد" الطفلة "زينة عبد العزيز"، وحرصت على تقديم التهنئة إليها بمناسبة عيد ميلادها.

تصدر #صفوت_الشريف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد إعلان وفاته.

ودشن رواد تويتر، الهاشتاج، للتعزية في وفاة صفوت الشريف، وزير الإعلام، رئيس مجلس الشورى "الشيوخ" سابقًا، وتويتر إلى دفتر عزاء من المغردين.

نشر الفنان تامر حسني مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر تامر حسني في الصور من حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد الذي تنظمه مصر، حيث كان قام بغناء أغنيته الجديدة "ارفع ايدك" المُصممة خصيصًا لحفل الافتتاح برفقة مغني الراب "مروان موسي".

نشرت الفنانة دينا فؤاد مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتظهر دينا في الصور من أمام البحر برفقة ابنتها "زينة"، وحرصت على تقديم التهنئة إلى ابنتها بمناسبة عيد ميلادها من خلال رسالة مؤثرة لها.
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برسالة مؤثرة.. دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها من أمام البحر

بتلك الطريقة.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنة دينا فؤاد

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