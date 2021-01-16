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منها مراقبة الأرض.. وكالة الفضاء المصرية: الأقمار الصناعية ستفيد جميع جوانب الحياة.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 04:04 ص
الفضاء
الفضاء
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محمد القاضي
قال الدكتور أحمد فراج، رئيس قسم التحكم بوكالة الفضاء المصرية، إن الأقمار الصناعة ستفيد جميع جوانب حياة المواطن المصري.

وأضاف "فراج"، خلال هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تعتبر من الدول الأفريقية والعربية الرائدة في مجال الفضاء.

وأشار إلي أن مصر تمتلك مجموعة من الأقمار الصناعة لمراقبة الأرض، والتي يمكن من خلالها التنبؤ بالثروات الموجودة داخل الأراضي المصرية.

وأوضح أنه يمكن من خلال الأقمار الصناعية تحديد الأماكن الصالحة للزراعة في مصر والاستفادة منها، مؤكدا أنه قبل إطلاق أي قمر صناعي لابد أن يكون له مهمة معينة.

وتابع أن القمر الصناعي "طيبة 1"، يؤمن عملية الاتصالات اللاسلكية داخل الحدود المصرية، إذ يمكنن للشخص الاتصال بالقمر الصناعي ومن ثم يقوم القمر الصناعي بتوجه الاتصال للجهة الاخري التي تستقبل الاتصال.
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