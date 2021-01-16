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رياضة

حقيقة مفاوضات سموحة لـ ضم لاعب الأهلي وموقف "العربي"

السبت 16/يناير/2021 - 08:55 م
فرج عامر ومحمود الخطيب
فرج عامر ومحمود الخطيب
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حسام الحارتي
نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في استعارة مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق .

وعن دخول نادي سموحة في مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات أحد اللاعبين، أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات خاصة لصدي البلد"، أنه يتم التفاوض مع أكثر من لاعب داخل أندية الدوري المصري لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي .

وتابع :" نتفاوض مع النادي الأهلي وبعض الأندية للحصول على خدمات أحد اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الحالية  وتوفير متطلبات الجهاز الفني "

وأشار رئيس نادي سموحة إلي استمرار المفاوضات مع لاعب عربي مميز للغاية لانضمام لصفوف الفريق خلال الفترة الحالية .

وتابع:" يتبقي إبرام بعض الاتفاقيات للحصول على خدمات لاعب عربي مميز وسيكون إضافة قوية للفريق ولكن تظل بعض الأمور البسيطة لإنهاء الاتفاق وسوف يتم الاعلان في الوقت المناسب ".


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