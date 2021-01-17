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تعليم

تعرف على كيفية الحصول على منح دراسية من النمسا للعام الدراسى 2021/2022

الأحد 17/يناير/2021 - 11:00 ص
منح دراسية
منح دراسية
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة النمسا بالقاهرة بأن المركز الثقافى النمساوى يقدم منحًا دراسية مقدمة من النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2021/2022.


 المنح الدراسية المتاحه للمصريين هى كالتالى:ـ
Franz Werfel Fellowship
Richard Plaschka Fellowship
Ernst Mach Grant
Ernst Mach Grant for Studying at an Austrian University of Applied Sciences
Ernst Mach Follow-up Grant



ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى: www.grants.at 


علما بأن البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.



وكان المكتب الثقافى المصرى ببكين أعلن أن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH للحصول على درجة الماجستير فى الصحة العامة ممولة من الحكومة الصينية بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية، وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والإقامة داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى بدل الإعاشة.


وذلك علما بأن برنامج ماجستير الصحة العامة IMPH يعد أحد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنة واحدة والدراسة تكون باللغة الإنجليزية، ويسهم هذا البرنامج فى إخراج جيل جديد من القادة للعمل فى الصحة العامة فى دول العالم النامية.


ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى: (tsinghua.edu.cn) http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login 


على أن يكون آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو: 31/3/2021، علما بأن البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.
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