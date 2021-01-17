تعرف على كيفية الحصول على منح دراسية من النمسا للعام الدراسى 2021/2022









www.grants.at ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى:









علما بأن البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.









وكان المكتب الثقافى المصرى ببكين أعلن أن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH للحصول على درجة الماجستير فى الصحة العامة ممولة من الحكومة الصينية بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية، وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والإقامة داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى بدل الإعاشة.









وذلك علما بأن برنامج ماجستير الصحة العامة IMPH يعد أحد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنة واحدة والدراسة تكون باللغة الإنجليزية، ويسهم هذا البرنامج فى إخراج جيل جديد من القادة للعمل فى الصحة العامة فى دول العالم النامية.









http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى: (tsinghua.edu.cn)







