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فن

مينا مسعود: زيارة الأهرمات مذهلة

الأحد 17/يناير/2021 - 03:09 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر النجم المصري العالمي مينا مسعود صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مينا مسعود في الصورة من زيارته الاخيرة للاهرامات والتي التقي من خلالها مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.


وعلق علي الصورة برسالة مؤثرة قائلا: "واحد من قائمتي! لقد زرت الأهرامات في الجيزة عدة مرات الآن ، لكنني كنت أرغب دائمًا في العودة وركوب حصان عبر الصحراء والرياح في ظهري والأهرامات في الأفق".

واضاف :" كان علي أن أفعل ذلك.. لقد كان مذهلًا! الطاقة في مصر لا تصدق.. قم بالتعليق أسفل أهم مغامراتك.. أعطوني بعض الأفكار أيها الناس!".



والتقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي السياحة والآثار والهجرة للترويج للسياحة المصرية خارجيا.

وقال النجم المصري مينا مسعود إنه يحرص مع كل زيارة لمصر على رؤية الأهرامات وتعد تلك الزيارة هي الثالثة له للأهرامات، ومازال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابا شديدًا بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريون من إعجاز هندسي فاق قدرة الكثيرين على تفسيره حتى الآن رغم التطور الهندسي الكبير، إلا أن هذا البناء الضخم مازال يحتفظ بأسراره ويبقي على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم.

وأضاف مسعود، خلال زيارته، أن مصر تظل بالنسبة له أعظم بلد في الدنيا، وزيارته لها تعد واجب على كل من حقق نجاحا بالخارج، وقال: "دورنا أن نروج لمعالم مصر السياحية"، كما حرص على التقاط صورا ومقاطع فيديو مصورة لنشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا فيها عن فخره واعتزازه بمصريته وانتمائه لتلك الحضارة العريقة.
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