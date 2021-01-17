ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق "عدلي منصور" بطنطا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:31 م
أعمال الرصف
أعمال الرصف
Advertisements
احمد علي
تابع الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم أعمال رصـف طريـق المستشـار عدلـي منصـور بمركـز ومدينـة طنطا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية 2021 م.


وأوضح المحاسـب حسـام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا أنه جار الانتهـاء من هذا الطريـق الحيوي الذي يربط ما بين منطقة الاستاد ومجمع المواقف والكليات بسبرباي.

يذكر أن محافظة الغربية تقوم برصف 24 شـارع بمركز طنطا (16 في الخطة الاستثمارية 4 في الخطة الإضافية و4 في خطة رد الشيء لأصلة).

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المختص بمشروع تطوير المحليات برئاسة اللواء محمد عزت المشرف العام على المشروع، والعميد مهندس أحمد طعيمة مشرف المشروع بالغربية، وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ المشروع بالمحافظة.

واستعرض اللواء محمد عزت خلال العرض التقديمي خطوات تفعيل ميكنة 10 إدارات بالديوان العام للمحافظة وعرض مؤشرات الأداء عن المحافظة وكيفية ضبط مؤشر المتحصلات المالية للمحصلين الخارجيين.

وأوضح الدكتور طارق رحمي أنه تم الاتفاق على ميكنة 10 إدارات أخرى، كذلك تم الاتفاق على شراء ماكينات تحصيل فوري لخدمات المواطنين للتحصيل الفوري للغرامات وفتح خدمة التقديم على الخدمات الحكومية أون لاين دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمي، حيث ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين لتيسير عملية الحصول على الخدمات لكل المواطنين.

وعقب الاجتماع توجه الوفد برفقة المهندسة عبير بلح مدير مركز المعلومات بالمحافظة إلى مدينة قطور لمتابعة مستوى التدريب على التطبيقات.

وكان  محافظ الغربية أعلن أنه تم إغلاق (1865) منشأة مخالفة لمواعيد الغلق منذ الأول من ديسمبر الماضي.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث تم غلق (٥١٣) محلا، (١٠٧) أسواق، (١٦٣) مطعما، (٢٨٨) مقهى، (٢٨١) ورشة و (٥١٣) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع (٧٤٠) مركزًا للدروس الخصوصية، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأهاب محافظ الغربية بأصحاب المحالّ والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التخطيط : 7,2 مليار جنيه لـ"خطة المواطن الاستثمارية" في الإسماعيلية

222 مشروعا.. ملامح خطة المواطن الاستثمارية في محافظة الإسماعيلية

وفد وزارة التخطيط يتابع المشروعات التنموية بمحافظة الدقهلية بخطة العام المالي 20/2021

بإجمالي 492 مليون جنيه.. وفد "التخطيط" يتابع خطة تنفيذ المشروعات التنموية في الفيوم

محافظ الغربية: غلق 2071 منشأة مخالفة منها 595 مركزًا للدروس الخصوصية

إغلاق 2528 منشأة ومركزًا للدروس لمخالفة مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

بعد إخماد فتنة رمضان صبحي.. أزمة جديدة في بيراميدز

احذر من فعل شائع يحبط أعمالك الصالحة.. علي جمعة يوضحه

الكسب غير المشروع يحيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للجنايات

بعد الرد على نجيب ساويرس.. هاشتاج #كامل_الوزير يتصدر تويتر

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها ٦ أشهر

حفيد صفوت الشريف: علمني جدي أن التسامح من شيم الأقوياء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية