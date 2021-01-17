محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق "عدلي منصور" بطنطا

تابع الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم أعمال رصـف طريـق المستشـار عدلـي منصـور بمركـز ومدينـة طنطا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية 2021 م.









وأوضح المحاسـب حسـام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا أنه جار الانتهـاء من هذا الطريـق الحيوي الذي يربط ما بين منطقة الاستاد ومجمع المواقف والكليات بسبرباي.





يذكر أن محافظة الغربية تقوم برصف 24 شـارع بمركز طنطا (16 في الخطة الاستثمارية 4 في الخطة الإضافية و4 في خطة رد الشيء لأصلة).





استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المختص بمشروع تطوير المحليات برئاسة اللواء محمد عزت المشرف العام على المشروع، والعميد مهندس أحمد طعيمة مشرف المشروع بالغربية ، وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ المشروع بالمحافظة.





واستعرض اللواء محمد عزت خلال العرض التقديمي خطوات تفعيل ميكنة 10 إدارات بالديوان العام للمحافظة وعرض مؤشرات الأداء عن المحافظة وكيفية ضبط مؤشر المتحصلات المالية للمحصلين الخارجيين.





وأوضح الدكتور طارق رحمي أنه تم الاتفاق على ميكنة 10 إدارات أخرى، كذلك تم الاتفاق على شراء ماكينات تحصيل فوري لخدمات المواطنين للتحصيل الفوري للغرامات وفتح خدمة التقديم على الخدمات الحكومية أون لاين دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية.





وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمي، حيث ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين لتيسير عملية الحصول على الخدمات لكل المواطنين.





وعقب الاجتماع توجه الوفد برفقة المهندسة عبير بلح مدير مركز المعلومات بالمحافظة إلى مدينة قطور لمتابعة مستوى التدريب على التطبيقات.





وكان محافظ الغربية أعلن أنه تم إغلاق (1865) منشأة مخالفة لمواعيد الغلق منذ الأول من ديسمبر الماضي.





وجاء ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث تم غلق (٥١٣) محلا، (١٠٧) أسواق، (١٦٣) مطعما، (٢٨٨) مقهى، (٢٨١) ورشة و (٥١٣) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.





كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع (٧٤٠) مركزًا للدروس الخصوصية، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.



