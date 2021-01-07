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محافظات

وسط إجراءات احترازية.. محافظ الغربية يزور مطرانية طنطا للتهنئة بعيد الميلاد

الخميس 07/يناير/2021 - 11:40 ص
محافظ الغربية يزور
محافظ الغربية يزور مطرانية طنطا لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
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احمد علي
أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، زيارة لمطرانية طنطا، لمشاركة الإخوة المسيحيين أفراحهم بعيد الميلاد. 

كان في استقبالهم نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بسبب جائحة كورونا. 

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يذكر أن محافظ الغربية قد أرسل بالأمس برقيات تهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأنبا بولا أسقف إبراشية طنطا وتوابعها، الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المسيحية.
وسط إجراءات احترازية.. محافظ الغربية يزور مطرانية طنطا للتهنئة بعيد الميلاد
وسط إجراءات احترازية.. محافظ الغربية يزور مطرانية طنطا للتهنئة بعيد الميلاد
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