وسط إجراءات احترازية.. محافظ الغربية يزور مطرانية طنطا للتهنئة بعيد الميلاد

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، زيارة لمطرانية طنطا، لمشاركة الإخوة المسيحيين أفراحهم بعيد الميلاد.





كان في استقبالهم نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بسبب جائحة كورونا.







