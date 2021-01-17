اليوم.. 7 مباريات مثيرة في مونديال اليد بعد إلغاء لقاء كاب فيردي وألمانيا

تنطلق بداية من الساعة الرابعة والنصف، مساء اليوم 7 مباريات مثيرة في اليوم الخامس لمونديال العالم لكرة اليد للنسخة ال27، المقامة حاليا، بالصالات المغطاة ، باستاد القاهرة ، والعاصمة

، و6 أكتوبر ، وبرج العرب، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، حيث تم

مباراة ألمانيا والرأس

(كاب فيردي)، بسبب اعتذار منتخب الرأس

، وعلى أثر ذلك احتسب الاتحاد الدولي لكرة اليد، نتيجة المباراة فوز ألمانيا 10/صفر.