اليوم.. 7 مباريات مثيرة في مونديال اليد بعد إلغاء لقاء كاب فيردي وألمانيا

تنطلق بداية من الساعة الرابعة والنصف، مساء اليوم 7 مباريات مثيرة في اليوم الخامس لمونديال العالم لكرة اليد للنسخة ال27، المقامة حاليا، بالصالات المغطاة ، باستاد القاهرة ، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر ، وبرج العرب، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، حيث تم إلغاء مباراة ألمانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي)، بسبب اعتذار منتخب الرأس الأخضر، وعلى أثر ذلك احتسب الاتحاد الدولي لكرة اليد، نتيجة المباراة فوز ألمانيا 10/صفر.
والجدول التالي يوضح، لقاءات ومواعيد مباريات اليوم:
قطر × اليابان - 4:30 مساءً (صالة برج العرب)
الأرجنتين × البحرين - 7 مساءً ( صالة إستاد القاهرة)
الكونغو الديمقراطية × الدنمارك - 9:30 مساءً (إستاد القاهرة)
أنجولا × كرواتيا - 7 مساءً (صالة برج العرب)
تونس × البرازيل - 7 مساءً (صالة العاصمة الإدارية)
بولندا × إسبانيا - 9:30 مساءً (صالة العاصمة الإدارية)
المجر × أوروجواي - 9:30 مساءً (صالة 6 أكتوبر).