ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. 7 مباريات مثيرة في مونديال اليد بعد إلغاء لقاء كاب فيردي وألمانيا

الأحد 17/يناير/2021 - 03:59 م
مونديال اليد
مونديال اليد
Advertisements
ريهام بكير
تنطلق بداية من الساعة الرابعة والنصف، مساء اليوم 7 مباريات مثيرة  في اليوم الخامس لمونديال العالم لكرة اليد للنسخة ال27، المقامة حاليا، بالصالات المغطاة ، باستاد القاهرة ، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر ، وبرج العرب، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، حيث تم إلغاء مباراة ألمانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي)، بسبب اعتذار منتخب الرأس الأخضر، وعلى أثر ذلك احتسب الاتحاد الدولي لكرة اليد، نتيجة المباراة فوز ألمانيا 10/صفر. 

والجدول التالي يوضح، لقاءات ومواعيد مباريات اليوم:  
قطر × اليابان - 4:30 مساءً (صالة برج العرب)

الأرجنتين × البحرين - 7 مساءً ( صالة إستاد القاهرة) 
الكونغو الديمقراطية × الدنمارك - 9:30 مساءً (إستاد القاهرة)

أنجولا × كرواتيا - 7 مساءً  (صالة برج العرب)

تونس × البرازيل - 7 مساءً (صالة  العاصمة الإدارية)

بولندا × إسبانيا - 9:30 مساءً (صالة  العاصمة الإدارية)

المجر × أوروجواي - 9:30 مساءً (صالة 6 أكتوبر).
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كأس العالم لكرة اليد.. مصر تفتتح البطولة بمواجهة تشيلي الليلة

الليلة.. حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

بدءًا من بوابات الدخول للمدرجات.. وزير الرياضة يتابع أعمال تعقيم وتطهير الصالات المغطاة

مواعيد مباريات اليوم الثالث لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

مصر VS مقدونيا.. تعرف على مباريات اليوم الرابع في مونديال اليد

ترشيحاتنا

هديكي بالجزمة .. تفاصيل فيديو إساءة رئيس حي ثالث الإسماعيلية لمواطنة

حريق هائل في برج سكني بالفيوم.. فيديو

الغضب العربي.. وزير تركي يكشف اتجاه بلاده لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

ليست مفخخة.. أمن الشرقية يكشف حقيقة السيارة المتوقفة أمام محطة قطارات أبو كبير .. صور

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية