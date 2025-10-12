قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تفوز بجائزة العمل المميز في التمريض والقبالة لعام 2025

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض
الديب أبوعلي

حصدت مصر، ممثلة في الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض والمشرف العام على التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية، جائزة العمل المميز في تطوير مهنتي التمريض والقبالة للمستوى الفني بمجال التعليم التمريضي لعام 2025، والتي يمنحها مجلس وزراء الصحة العرب تقديرًا للجهود الرائدة في تطوير مهن التمريض والقبالة على المستوى العربي.

وتضم الجائزة ثلاث مجالات رئيسية هي: الممارسة السريرية، تعليم التمريض والقبالة، والقيادة وإدارة التمريض، حيث فازت الدكتورة كوثر محمود بالجائزة في مجال تعليم التمريض والقبالة، عن عملٍ جماعي مقدم من تجربة نجاح التعليم الفني في الهيئة العامة للرعاية الصحية والتي شارك فيها كل من نانسي علاء الدين عبدالباسط، والدكتورة غادة أحمد محمود، ورشا جمال دياب، وذلك بعد مراجعة وتوصية لجنة التحكيم التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اجتماعها المنعقد خلال شهر مايو الماضي.

ومن المقرر أن تتسلم الدكتورة كوثر محمود الجائزة رسميًا خلال أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، والمقرر انعقادها يومي 19 و20 نوفمبر 2025 بالعاصمة الليبية طرابلس.

وبدورها أعربت الدكتورة كوثر محمود عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم العربي، مؤكدة أن الجائزة جاءت ثمرةً للجهود المبذولة بمنظومة التعليم الفني بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما ينعكس على رفع كفاءة التمريض وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالتأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت أن هذا التكريم يمثل تقديرًا مستحقًا للكوادر التمريضية المصرية التي تعمل بإخلاص في جميع مواقع الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن الفوز بهذه الجائزة يعكس المكانة التي بلغها التمريض المصري إقليميًا، ويجسد دعم القيادة السياسية لمهنة التمريض باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر والعالم العربي.

