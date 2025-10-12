مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي



قدّم طاقم إسعاف نموذج الإسماعيلية موقفا يدرس في الأمانة والإخلاص ونزاهة اليد، بعدما أعاد مبلغ 33 ألف جنيه عُثر عليه بحوزة مصاب فاقد الوعي في حادث تصادم داخل ساحة التفتيش بنفق تحيا مصر.

تلقى الطاقم الإسعافي بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص، وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف كود 3838 من تمركز فرع غرب النفق بقيادة وتم التعامل ونقل المصاب لمستشفى طوارئ الإسماعيلية تلقي العلاج اللازم، بواسطة

المسعف مصطفى عبده عفني والسائق محمود عبد الرحمن عيد.

وعند وصولهما، وجدا المصاب فاقد الوعي إثر إصابته بجرح قطعي في الرأس، وبحوزته مبلغ مالي قدره 33 ألف جنيه حيث قام الطاقم بإسعاف المصاب وإيقاف النزيف، ثم نقله إلى المستشفى، وقاموا بتسليم المبلغ والأمانات الخاصة به كاملة دون أي نقصان.

أشادوا جميعًا بموقف المسعفين، مؤكدين أن ما فعله الزميلان يجسد الصورة الحقيقية لأخلاق رجال الإسعاف المصريين، الذين يذودون عن أرواح المصابين يحافظون على ممتلكاتهم بكل أمانة وشرف.

ويكتب اسما البطلين في سجل الشرف:المسعف مصطفى عبده وفني القيادة محمود عبد الرحمن عيد نموذج مشرف لأبناء الإسماعيلية، ورمز للأمانة والإخلاص في أداء الواجب بين زملائهم.