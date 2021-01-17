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أخبار البلد

إير كايرو تعلن تشغيل رحلاتها الجوية إلى قطر اعتبارا من 28 يناير الجاري

الأحد 17/يناير/2021 - 04:12 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيرن المدني، تشغيل رحلاتها الجوية إلي دولة قطر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 28 يناير الجاري. 

وأوضحت اير كايرو في بيان لها اليوم، الأحد، أنه بناءًا على التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني بدولة قطر، يتعين على المسافرين ضرورة تحميل تطبيق Ehteraz  قبل السفر. 

وأشارت إلى أن جميع المسافرين إلى قطر سوف يخضعون لاختبار مسحة كورونا عند الوصول إلى مطار الدوحة بالإضافة إلى خضوعهم للحجر الصحى المنزلى أو الفندقى لمدة 7 أيام، وأكدت الشركة على ضرورة الاحتفاظ بنسخة من الحجز الفندقى عند التوجة لمطار القاهرة للاطلاع عليها قبل السفر من جانب مسئولى الشركة عند إنهاء إجراءات السفر وقبل الصعود للطائرة

تجدر الإشارة إلي ان الخطوط القطرية، تسلمت اليوم الأحد، مكتبها بمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، لاسئتناف العمل به بعد فترة إغلاق تصل لقرابة 3 سنوات، على خليفة أزمة تعليق الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الخطوط القطرية بدأت فعليًا اليوم، مهام العمل بالمكتب الخاص بهم في مبني الركاب رقم 2 بالمطار، والمخصص أن يستقبل الرحلات القطرية القادمة من الدوحة، حيث منتظر آن تصل أولي الرحلات الجوية، بعد ظهر غدا الأثنين، بعد فترة تعليق دامت لنحو  ثلاثة سنوات، علي خلفية أزمة الرباعي العربي.

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