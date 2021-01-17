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فن

أخبار الفن.. أمنية لم تتحقق لـ فاتن حمامة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ ميار الببلاوي

الأحد 17/يناير/2021 - 11:34 م
صدى البلد
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نبيل العدوي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.


كشف عادل ابن شقيقة الفنان على حميدة تطورات الحالة الصحية وذلك بعدما تم اجراء اشعة المسح الذرى على الكلى امس. 

وقال عادل فى تصريح لـ "صدى البلد" : "ان على حميدة تعرض الى اجهاد شديد بسبب اشعة المسح الذرى التى اجراها امس وهو الذى دفع الاطباء لمنع الزيارة عنه خلال الايام الحالية حتى خروج نتيجة الاشعة. 


كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن أمنية صديقتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتي لم يمهلها القدر الوقت لتحقيقها.

وقالت خلال ندوة خاصة بموقع صدى البلد الإخباري إن فاتن حمامة غضبت بشدة عندما علمت أن وفدا من الفنانين زار قناة السويس الجديدة، وقالت لها إنها كانت تريد أن تزورها.


واجهت الفنانة ميار الببلاوي على مدار الأسابيع الماضية أزمة صحية كبيرة أدت إلى ابتعادها عن مصر لفترة طويلة حيث كانت تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وكان برفقتها نجلها، حتى عادت إلى مصر أمس السبت كي تستكمل علاجها وتعود إلى حياتها الطبيعية. 


نشر الفنان احمد زاهر عدة صور له مع ابنته ملك وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ". 

وعلق احمد زاهر على الصور قائلا " #مسلسل_لؤلؤ والله يا بنتي انا كأحمد معترف بيكي .. برافو منه ".


شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو وهي تحمل ثعبانا ضخما.

وكانت سمية تحاول التقاط صور وهي تحمل ثعبانا ضخما، معلقة: "انا مش خايفة منه بس هو تقيل"، وذلك خلال زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، نالت إعجاب متابعيها.



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