محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 146 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 146 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة ديسمبر 2020 وذلك بإجمالى 715 ألف جنيه موزعة على 14 وحده محلية بمراكز ومدن المحافظة وذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.



وأضاف المحافظ أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 43 شابا وفتاة ( 19 من الذكور - 24 من الاناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم.

وقال المحافظ ان بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخة بلغت 91.340 مليون جنيه استفاد منها 11933 شابا وفتاة ( 5721 ذكورا - 6212 إناثا) .





جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضته زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد ومما يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر .