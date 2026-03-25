تصعيد ناري من لبنان.. استهداف 4 دبابات إسرائيلية وقصف صاروخي للجولان السوري

أفادت وسائل إعلام ، اليوم الأربعاء أن الفصائل اللبنانية مستمرة في تثبيت معادلة الميدان، وأعلنت استهداف 4 دبابات "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال بيان باسم "المقاومة الإسلامية في لبنان" إنها استهدفت بنى تحتيّة تتبع لـ "جيش" العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة "كتسرين" في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.

وفي وقت سابق، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً جديداً لسكان الضواحي الجنوبية المكتظة بالسكان في بيروت، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم ليلة الثلاثاء.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش يواصل عملياته وهجماته على ما وصفه بـ"بنية حزب الله التحتية" في المنطقة.

وأضاف أن على سكان سبعة أحياء، هي حارة حريك، وليلكي، وحداد، وبرج البرنجة، "الإخلاء فوراً" لتجنب الأذى.