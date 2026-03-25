مصادر: ترامب يرسل خطة من 15 بندًا إلى إيران عبر باكستان لإنهاء الحرب

أفادت مصادر مطلعة على خطة ترامب لشبكة ABC News بأنها أرسلت إلى إيران خطة من 15 بندًا لإنهاء الحرب، تم تسليمها عبر باكستان.

وقالت المصادر إن الخطة تتناول برامج إيران الصاروخية الباليستية والنووية، فضلًا عن الممرات البحرية، لكنها امتنعت عن تقديم أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك أسماء المسؤولين الإيرانيين الذين أُرسلت إليهم الخطة.

كشفت “القناة 12” العبرية، مساء الثلاثاء، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، عن وجود آلية يجري العمل عليها من قبل مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وبموافقة ترامب، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران عبر إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر.

وبحسب التقرير، فإن هذه الهدنة المؤقتة ستستغل لبحث اتفاق شامل مكون من 15 بندًا، على غرار التفاهمات التي جرت سابقًا في غزة ولبنان.