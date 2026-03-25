زكي عبدالفتاح: توقعت رحيل محمد صلاح عن ليفربول نهاية الموسم.. ومن الأفضل أن يبقى في أوروبا | فيديو

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن توقع رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية هذا الموسم.

وقال زكي عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا توقعت أن يكون هذا هو آخر مواسم محمد صلاح مع ليفربول».

وأردف قائلًا: «محمد صلاح كان من الممكن أن يرحل من ليفربول قبل موسمين من الآن»، مشيرًا إلى محمد صلاح أعطي درسًا لكل اللاعبين المصريين في كيفية الرحيل عن النادي بصورة راقية.

ورأى عبد الفتاح أنه من الأفضل لمحمد صلاح أن يبقى في الدوريات الكبرى ليحافظ على الاستمرارية في نفس المستوى من اللعب حتى لو لم ينتقل إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

وأضاف مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أن الدوري الإيطالي أو الدوري الألماني سيكونان الوجهة الأفضل لمحمد صلاح ويمكن أن يخوض صلاح تحديًا جديدًا مع أحد الأندية هناك.

وكشف زكي عبد الفتاح عن أن المدرب الأمريكي بوب برادلي تنبأ أن يصل محمد صلاح لأبعد نقطة ممكنة في مسيرته وقال إن «اللاعب ده هيروح في حتة تانية».

وتحدث عبد الفتاح عن أنه لا يوجد شيء يمكن أن يؤثر على صلاح ذهنيًا على محمد صلاح وعدو محمد صلاح الوحيد هو تقدمه في العمر.