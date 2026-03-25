الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محمد صلاح يودّع ليفربول ويشعل سباق كبار الأندية .. تعرّف على الوجهة المُنتظرة للنجم المصري

محمد صلاح
أحمد العيسوي

في لحظة فارقة داخل أروقة كرة القدم العالمية، أعلن النجم المصري محمد صلاح رحيله عن نادي ليفربول، منهياً رحلة استثنائية استمرت تسعة مواسم حفرت اسمه في تاريخ النادي بأحرف من ذهب. ومع هذا القرار، بدأت التكهنات تتصاعد حول الوجهة المقبلة لـ"الفرعون المصري"، في ظل اهتمام أندية كبرى من مختلف القارات بخدماته.

نهاية أسطورية لمسيرة تاريخية

منذ انضمامه إلى ليفربول قادماً من روما عام 2017، لم يكن صلاح مجرد لاعب عابر، بل تحول إلى أيقونة كروية. ساهم بشكل مباشر في تحقيق العديد من البطولات، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وخلال هذه الرحلة، سجل صلاح 255 هدفاً في 435 مباراة، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي، كما تُوّج بالحذاء الذهبي أربع مرات، ما يعكس حجم تأثيره الفني والتهديفي.

تراجع الأداء يسرّع الرحيل

رغم تجديد عقده قبل أقل من عام، شهد الموسم الحالي تراجعاً ملحوظاً في أداء النجم المصري، حيث اكتفى بتسجيل خمسة أهداف فقط في 22 مباراة بالدوري. هذا الانخفاض في المستوى، إلى جانب تقدمه في العمر (33 عاماً)، جعلا فكرة الرحيل خياراً واقعياً للطرفين، بحثاً عن تحدٍ جديد يليق بمسيرته.

إنتر ميامي.. مغامرة أمريكية بجوار الأساطير

أحد أبرز السيناريوهات المطروحة يتمثل في انتقال صلاح إلى نادي إنتر ميامي، حيث قد يجاور الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى جانب أسماء لامعة مثل لويس سواريز.

ويمثل الدوري الأمريكي خياراً جذاباً للعديد من النجوم المخضرمين، خاصة مع الاستثمارات الضخمة التي يقودها النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام. وتشير تقارير إلى أن هذا الخيار يحظى باهتمام متزايد من صلاح، خاصة مع اقتراب كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة.

السعودية.. العرض الأقوى مالياً

على الجانب الآخر، يظل الدوري السعودي أحد أبرز الوجهات المحتملة، حيث أبدى نادي اتحاد جدة اهتماماً كبيراً بضم صلاح منذ سنوات. وسبق أن قدم عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في 2023، قوبل بالرفض من ليفربول آنذاك.

لكن مع اقتراب نهاية عقده، تبدو الفرصة مواتية لتجديد هذا الاهتمام، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها الدوري السعودي، وقدرته على استقطاب نجوم الصف الأول عالمياً.

أوروبا لم تغلق أبوابها بعد

رغم الإغراءات المالية في الخليج والولايات المتحدة، لا تزال المنافسة الأوروبية قائمة. فهناك اهتمام محتمل من نادي باريس سان جيرمان، الذي يبحث دائماً عن تعزيز صفوفه بنجوم كبار.

كما يظل اسم ريال مدريد حاضراً في المشهد، حيث ارتبط صلاح بالانتقال إليه في أكثر من مناسبة خلال ذروة مستواه. ومع الظروف الحالية، قد تكون الفرصة سانحة للنادي الإسباني للتعاقد معه بتكلفة أقل نسبياً، خاصة بعد إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي.

بين الطموح والتوقيت

يبقى السؤال الأهم.. هل يختار صلاح الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى داخل أوروبا، أم يتجه نحو تجربة جديدة أكثر استقراراً مالياً وأقل ضغطاً فنياً؟

التقارير تشير إلى أن اللاعب لا يزال يمتلك رغبة قوية في اللعب على أعلى مستوى، وهو ما قد يرجح كفة البقاء في أوروبا، ولو لفترة قصيرة، قبل اتخاذ خطوة الانتقال إلى دوريات أقل تنافسية.

تكريم مستحق ونهاية تليق بالأسطورة

في ختام رحلته، أكد نادي ليفربول أن صلاح يركز حالياً على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، مع التخطيط لإقامة حفل تكريم يليق بما قدمه للنادي وجماهيره في ملعب "أنفيلد".

رحيل محمد صلاح عن ليفربول لا يمثل مجرد انتقال لاعب من نادٍ إلى آخر، بل هو نهاية حقبة كاملة في تاريخ النادي الإنجليزي، وبداية فصل جديد في مسيرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث.

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل
أضرار محتملة لشرب الشاي بكثرة
كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟
أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
