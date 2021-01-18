ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بحثت التعاون الثقافي| سفيرة مصر لدى نيوزيلندا تلتقي مع الرئيس التنفيذي لمتحف Te Papa

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:25 م
لقاء سفيرة مصر ومديرة
لقاء سفيرة مصر ومديرة متحف تي بابا
Advertisements
محمد وديع
التقت دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، اليوم الاثنين، كورتيني جونستون "Courtney Johnston" الرئيس التنفيذى لمتحف تي بابا Te Papa بالعاصمة ولينجتون، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون مع المتحف، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول أفضل الطرق لإقامة فعالية ثقافية مشتركة، وذلك للتعريف بالثقافة المصرية.

ومتحف تي بابا (Te Papa) "متحف نيوزيلندا الوطني"، هو متحف مجاني  ومكان مناسب للتعرف على التاريخ الاجتماعي والطبيعي لنيوزيلندا.

وينصح دائما بزيارته بسبب جماله وجمال المعروضات الفنية الموجودة فيه، فهو يحتوي على الكثير من اللوحات الفنية والتماثيل والمنحوتات والمجسمات وغيرها الكثير. ويساعدك في التعرّف على كنوز وقصص هذا البلد الرائع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يعرض ٥٢٠٠ قطعة أثرية.. متحف شرم الشيخ يدمج السياحة الثقافية مع الترفيهية

يحوي آثارا إسلامية وفرعونية وقبطية.. متحف كفر الشيخ.. التاريخ داخل جدران مغلقة

مهندس معمارى يتبرع بـ 10 ملايين دولار لمتحف

ترشيحاتنا

وزارة الرياضة تشكل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية

حضري المنوفية.. قصة أب يصور ابنه حارس المرمى بالمباريات لـ 5 سنوات دون توقف.. فيديو

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

البابا شنودة يروي موقفا طريفا عن القلقاس .. شاهد

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

Advertisements

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية