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رياضة

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ حال فوز بطل أفريقيا على الدحيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:25 م
الأهلي
الأهلي
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إسماعيل محمود
سُحبت اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وأوقعت قرعة الدور الثاني" دور ربع النهائي" لبطولة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي في مواجهة نظيره  الدحيل القطري

وتقام مباراة فريقي الأهلي والدحيل في الرابع من شهر فبراير المقبل في افتتاح منافسات البطولة

ويواجه فريق تيجريز المكسيكي   نظيره   أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في الرابع من شهر فبراير أيضًا.

وحال تخطي الأهلي عقبةالدحيل، فسيواجه بطل دوري أبطال أفريقيا، فريق بايرن ميونخ الألماني  في دور نصف النهائي للبطولة.

وتقام مباراة بايرن ميونخ والأهلي حال تخطي بطل أفريقيا عقبة الدحيل، يوم 8 فبراير المقبل.

أما المباراة الثانية في دور نصف النهائي ستجمع الفائز من مباراة فريقي  أولسان وتيجريز وبطل كأس ليبرتادوريس بين سانتوس وبالميراس البرازيليين.

وتنطلق البطولة في الرابع من شهر فبراير المقبل بقطر، بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في الأول من الشهر ذاته، ولكن انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بسبب فيروس كورونا، أدى لإلغاء الدور الأول من البطولة.

ويشارك فريق بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، والمتوج بكأس ليبرتادوريس بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، في دور نصف النهائي مباشرة.
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