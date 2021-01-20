لدعمهم نفسيًا.. شيف يتطوع لإعداد وجبات مجانية لمصابي كورونا.. صور

مينا فؤاد، البالغ من العمر 45 عامًا، بدأ في عمل تطوعي في غاية الأهمية، بعدما تعرض لحادث سير وتخوف البعض من حمله خشية أن يكون مصابًا بفيروس كورونا «كوفيد -19»، من هنا بدأت فكرة مبادرته.









فكر مينا كثيرًا في وسيلة يساعد بها مرضى فيروس كورونا، خاصة أن المريض لا يستطيع أن يخدم نفسه طوال فترة مرضه، وساعده على ذلك عمله كطاهٍ، فبات يردد ليل نهار عبارته المعتادة «يارب زي ما أنا قادر أساعد المريض ومنحتنى الصحة أن تجعل من يخدمني وقت مرضي وأجد من يطهو لى وجبة».











وقال الشيف مينا، متطوع لتحضير وجبات لطعام مصابي كورونا، فى رسالته لخدمة "بين الناس"، إن هذه الفكرة أساسها الدعم المعنوي لمرضى كورونا، لافتًا إلى أنه نشر "بوست" عبر "فيسبوك"، ذكر فيه أنه مسئول عن مطبخ لمرضى كورونا لدعمهم نفسيًا، لافتًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يتعاملون مع مصابى كورونا بنوع من التنمر.









وأضاف: "لا يفرق معي أنت غني أم فقير، مسلم أم مسيحي، ما يفرق معي فقط أن مريض كورونا بحاجة لمن يساعده ويطهو له وجبة تساعده لكي يُشفى ويستعيد عافيته".









وتابع: "أحرص على إعداد وجبات بها بروتين لمريض كورونا، وطالبت أصدقائي عبر موقع فيس بوك بأن يساعدوني ويقومون بتوصيلي إلى الحالات المريضة".









واستطرد: "هناك بعض الأشخاص يساعدونني بتوصيل الوجبات، فأنا بمفردي لن أتمكن من ذلك، وأنا دوري الطهي وتجهيز الوجبات وتوصيلها للمريض مجانًا"، لافتًا إلى أن الوجبة تحتوي على دجاج أو لحم مسلوق وشوربة خضار وسلطة وأرز «قمنا بإعداد تلك الوجبات بعدما تواصلنا مع أطباء لنعرف منهم أي الوجبات أكثر فائدة وملاءمة لمريض كورونا».









وقال «مينا»: «نسعى جاهدين إلى تعميم الموضوع، فلا يفرق معي سن أو ديانة المريض، وما يهمني هو مساعدته قدر الإمكان، خاصة أن المريض يكون غير قادر على الحركة، والكثير يخشى أن يعلن إصابته»، مضيفًا: «الآن أحرص على مساعدة غيري، وقد أُصاب بالفيروس مستقبلًا، وأتمني حينها أن أجد من يساعدني ويطهو لي».









ويشير إلى طهيه تلك الوجبات في شقته الخاصة، فهو لا يمتلك مطعمًا، موضحًا أنه بدأ مبادرته قبل أسبوع ووزع خلالها 100 وجبة على المرضى.









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