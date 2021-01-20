قبل قمة الليلة.. يوفنتوس أكثر المتوجين بلقب السوبر الإيطالي

سنكون على موعد مع قمة جديدة تقام مساء اليوم، الأربعاء، بين يوفنتوس ونابولي بنهائي كأس السوبر الإيطالي، والذي سيحتضنه ملعب ساسولو.









ويدخل يوفنتوس المباراة بصفته حامل لقب الدوري، فيما يلعب نابولي المواجهة بصفته بطلا للكأس وذلك عن الموسم الماضي.









ونرصد لكم في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة ببطولة السوبر الإيطالي.









انطلاقها 1988

انطلقت بطولة السوبر الإيطالي في موسم 1987 - 1988، وكان أول نهائي بين فريقي ميلان بطل الدوري حينها، وسامبدوريا بطل الكأس وقتها، وانتهت تلك المواجهة بفوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح الروسونيري أول المتوجين بلقب السوبر الإيطالي.









أين تقام هذه البطولة؟



أقيمت أغلب نهائيات السوبر على الأراضي الإيطالية، ولكن في العقد الأخير لعبت أكتر من مرة خارج إيطاليا.









بطولة السوبر أقيمت من قبل 32 مرة، لعبت داخل إيطاليا في 22 مرة، وأقيمت في الصين 4 مرات، ومرتين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومرتين أيضا في قطر، ومرة في المملكة العربية السعودية ومثلها في ليبيا.









وتقام النسخة 33 وهي النسخة الحالية على ملعب مابي وهو الملعب الخاص بنادي ساسولو الإيطالي.











أكثر المتوجين باللقب



يأتي يوفنتوس على رأس قائمة أكثر المتوجين بلقب السوبر الإيطالي، بثمانية ألقاب.











وفي المركز الثاني يأتي ميلان وفي رصيده 7 ألقاب، ثم الإنتر خمس مرات، ولاتسيو 4، ومرتين لكل من روما ونابولي.











فيما توج سامبدوريا بالسوبر الإيطالي مرة ومثله بارما وفيورنتينا.











أكبر هداف

