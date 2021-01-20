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برلمان

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:43 ص
رئيس البرلمان المستشار
رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "بإسمي و إسمكم  أقدر الدور الذي يقوم به الفن في مصر على مر التاريخ  وهي رسالة سامية و يمثل القوة الناعمة و الداعمة لمصر في المراحل التي مرت بها مصر على مر العصور".

وعرض مجلس النواب، رسالة من  نقيب المهن التمثيلية اشرف ذكي و جاء فيها :" في الوقت الذي تحتفي فيه مصر بمجلس النواب بدورته الجديدة ، ونهنئ المجلس ودور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار الهدامة يخرج النائب رياض عبد الستار و يقول نصا : " مش معقول يسقط شهداء و نترك فنانين يسعون في الأرض فسادا".

و قال ذكي ، في رسالته: " النائب لا يقدر دور الفنون في تاريخ الأمم و في عهد الفراعنة .. اوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر، والمسرح مدرسة الفنون و منبع القيم التي قامت عليه الحضارة الاغريقية و دور الفنون في المقاومة و رفع الروح المعنوية".

وتابع ذكي في رسالته: "لم يتابع النائب ما قام به الفنانين في بئر العبد و غيرها من المواقف ودور الفنون في دعم الدولة وفق رؤية مصر 2030 ".

وأضاف : "ما حدث إهانة للفن المصري و الفنانين عبر التاريخ و يمثل طمسا للدور الوطني الذي قام به رواد الابداع .. نقدم تهانينا لسيادتكم ونتمنى بحث ما ورد و اتخاذ ما يلزم".

وتقدم النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، باعتذار مكتوبا بخط اليد عما بدر منه في الجلسة العامة، أمس الأحد، من إساءة للفنانين خلال مناقشة قانون ضحايا العمليات الأمنية والإرهابية.

وقال النائب في رسالته المكتوبة: "نحمل للفنانين التقدير والاحترام.. الفنانين الذين يقدمون الفن الهادف الذي يؤثر إيجابيا في سلوكيات المجتمع المصري، ونعلم أن هناك فنانين محترمين يمثلون القوى الناعمة لمصر وننتظر المزيد من أعمال الفن الهادف لرقي ونهوض المجتمع.. مع جزيل الشكر والتقدير".

وترجع الأزمة إلى أمس الأحد، خلال كلمة النائب رياض عبدالستار بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية، حيث طالب النائب بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.

وانفعل النائب خلال كلمته قائلا: "مش معقول أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفين الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا".
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