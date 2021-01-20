رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "بإسمي و إسمكم أقدر الدور الذي يقوم به الفن في مصر على مر التاريخ وهي رسالة سامية و يمثل القوة الناعمة و الداعمة لمصر في المراحل التي مرت بها مصر على مر العصور".





وعرض مجلس النواب، رسالة من نقيب المهن التمثيلية اشرف ذكي و جاء فيها :" في الوقت الذي تحتفي فيه مصر بمجلس النواب بدورته الجديدة ، ونهنئ المجلس ودور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار الهدامة يخرج النائب رياض عبد الستار و يقول نصا : " مش معقول يسقط شهداء و نترك فنانين يسعون في الأرض فسادا".