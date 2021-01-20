رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "بإسمي و إسمكم أقدر الدور الذي يقوم به الفن في مصر على مر التاريخ وهي رسالة سامية و يمثل القوة الناعمة و الداعمة لمصر في المراحل التي مرت بها مصر على مر العصور".
وعرض مجلس النواب، رسالة من نقيب المهن التمثيلية اشرف ذكي و جاء فيها :" في الوقت الذي تحتفي فيه مصر بمجلس النواب بدورته الجديدة ، ونهنئ المجلس ودور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار الهدامة يخرج النائب رياض عبد الستار و يقول نصا : " مش معقول يسقط شهداء و نترك فنانين يسعون في الأرض فسادا".
و قال ذكي ، في رسالته: " النائب لا يقدر دور الفنون في تاريخ الأمم و في عهد الفراعنة .. اوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر، والمسرح مدرسة الفنون و منبع القيم التي قامت عليه الحضارة الاغريقية و دور الفنون في المقاومة و رفع الروح المعنوية".
وتابع ذكي في رسالته: "لم يتابع النائب ما قام به الفنانين في بئر العبد و غيرها من المواقف ودور الفنون في دعم الدولة وفق رؤية مصر 2030 ".
وأضاف : "ما حدث إهانة للفن المصري و الفنانين عبر التاريخ و يمثل طمسا للدور الوطني الذي قام به رواد الابداع .. نقدم تهانينا لسيادتكم ونتمنى بحث ما ورد و اتخاذ ما يلزم".
وتقدم النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، باعتذار مكتوبا بخط اليد عما بدر منه في الجلسة العامة، أمس الأحد، من إساءة للفنانين خلال مناقشة قانون ضحايا العمليات الأمنية والإرهابية.