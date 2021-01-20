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برلمان

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: الرئيس السيسي بذل مجهودا ضخما خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي.. ولا بد من وجود خطط مسبقة لدى وزارة التعاون الدولي للعمل داخل القارة السمراء

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:04 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب:

أطالب بإعادة تقييم الاتفاقيات والمنح التي تبرمها وتحصل عليها وزارة التعاون الدولي 

تريليون دولار استثمارًا خلال الفترة القادمة في إفريقيا.. والزخم الكبير في القارة يحتاج إلى خطط تنموية

تواجدنا في السوق الأفريقي ضرورة بجانب دخول السلع المصرية

لا بد من وجود خطط مسبقة لإعمار العراق وليبيا


طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وزارة التعاون الدولي، بإعادة تقييم الاتفاقيات والمنح التي تقوم بها، لافتًا إلى أن هناك اتفاقيات حققت نتائج جيدة، وأخرى لم تحقق النتائج المرجوة، وبالتالي نرجو إعادة التقييم للاتفاقيات التي تقوم بها الوزارة. 

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور وزيرة  التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، لعرض خطة عمل الوزارة طبقا لبرنامج الحكومة. 

ووجه وكيل مجلس النواب الشكر إلى وزارة الاستثمار، على دورها الكبير على المستوى الدولي والمحلي، داعيًا الوزارة  إلى الاهتمام بالعمل في أفريقيا، حيث إن هناك  تريليون دولار استثمار خلال الفترة القادمة في أفريقيا، والعالم كله يضع عينيه على أفريقيا.


وأكد وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مجهودا ضخما خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي وكان يتحدث في المحافل الدولية عن المشروعات القومية التي تتبناها مصر. 


وأضاف محمد ابو العينين، ان الزخم الكبير في افريقيا يحتاج لخطط تنموية، لافتا إلى أنه يتابع نشاط الوزارة في العراق واعادة الاعمار بليبيا، مطالبا بوجود خطط مسبقة لإعمار في هذه الدول، وأيضا تواجدنا في السوق الأفريقي ودخول السلع المصرية ويكون لمصر دور كبير وفعال فى أفريقيا.

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