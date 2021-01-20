وفاة استشارى نساء وتوليد بمستشفى كفر الزيات بكورونا

توفى الدكتور مجدى نصار استشارى النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتم تغسيل الجثمان ودفنه طبقا للإجراءات الاحترازية بمقابر العائلة.

ونعت نقابة الاطباء الفقيد داعية أن يتغمده الله بواسع رحمته ويتقبله قبولًا حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.



