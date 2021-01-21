أول تعليق من البيت الأبيض على عزل ترامب بعد تولي بايدن الرئاسة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيترك إجراءات عزل سلفه دونالد ترامب للكونجرس.





وأضافت خلال أول إحاطة صحفية منذ دخول بايدن للبيت الأبيض: "الرئيس قاد حملته الانتخابية لأنه يعتقد أن ترامب غير مناسب لأن يكون في منصب حكومي".





وتابعت: "بايدن سيترك مسألة إطلاق إجراءات العزل الكونجرس".





ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.





وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".



