ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي اليوم في الدوري

الخميس 21/يناير/2021 - 04:28 م
عماد النحاس مدرب
عماد النحاس مدرب المقاولون العرب
Advertisements
عمرو الحلوانى

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على استاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :-

حراسة المرمى : حسن شاهين

خط الدفاع : أمير عابد - محمد سمير - فاروقا نور الدين - حسن الشامي

خط الوسط : وسيم نغموشي - محمد مجلي - باسم علي .

خط الهجوم : محمد حمدى زكى وأدوارد و سيف الدين الجزيري.

ويجلس على دكة البدلاء :

محمود أبو السعود - خالد الحسيني - فادي نجاح - يوسف الجوهري - كريم مصطفى - عبد الرحمن خالد -"جبنة" - أحمد شكري - لويس إدوارد - هيثم الجويني.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور