تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي اليوم في الدوري

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على استاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :-

حراسة المرمى : حسن شاهين

خط الدفاع : أمير عابد - محمد سمير - فاروقا نور الدين - حسن الشامي

خط الوسط : وسيم نغموشي - محمد مجلي - باسم علي .

خط الهجوم : محمد حمدى زكى وأدوارد و سيف الدين الجزيري.

ويجلس على دكة البدلاء :

محمود أبو السعود - خالد الحسيني - فادي نجاح - يوسف الجوهري - كريم مصطفى - عبد الرحمن خالد -"جبنة" - أحمد شكري - لويس إدوارد - هيثم الجويني.