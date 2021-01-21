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أخبار العالم

شاهد.. عواصف وفيضانات تضرب بريطانيا وإجلاء الآلاف من منازلهم

الخميس 21/يناير/2021 - 06:20 م
الفيضانات في بريطانيا
الفيضانات في بريطانيا
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محمد عثمان
توجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إلى المناطق التي ضربتها الفيضانات في بريطانيا على متن طائرة هليكوبتر، وذلك في ظل جهود خدمات الإغاثة لحماية مصنع ومستودع مشارك في صنع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خطر الفيضانات.

وتحدث جونسون إلى السكان الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم في ديدسبري، ومانشستر الكبرى، بعد تعرض البلاد لعاصفة كريستوف، التي تسببت في إجلاء الآلاف من منازلهم وسط فيضانات كبيرة، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرى جونسون الذي حذر من أن "هناك المزيد آت" في زيارة سريعة إلى ديدسبري بعد ساعات من تعرض المدينة لعاصفة هي الأسوأ على الإطلاق، حيث تم انتقاد جونسون في مارس العام الماضي لتأخره لمدة 3 أشهر عن زيارة المدن المتضررة من الفيضانات التي ضربت مناطق في ميدلاندز في نوفمبر 2019.

وفي شمال ويلز، عمل عُمال الطوارئ على حماية منطقة ريكسهام الصناعية، -التي توظف نحو 400 شخص يشاركون في إنتاج لقاح أكسفورد استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا - من خطر الفيضانات.

وتشير "ديلي ميل" إلى أنه وبعج شهرين من استمرار تساقط الأمطار على بعض أجزاء بريطانيا، ارتفع منسوب نهر ميرسي إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى إخلاء جماعي للسكان في منطقة مانشستر الكبرى.

واستيقظت العائلات البريطانية اليوم في مساكن الطوارئ بعد إخلاء منازلهم في شرق وغرب ديدسبري ونورثيندن، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر ميرسي إلى 3.27 متر، متجاوزًا بذلك الارتفاع السابق الذي يُقدر بـ 3 أمتار فقط. 
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