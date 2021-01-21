إبراهيم عبد الرازق ويح وكيلا لكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر قرارا بتكليف الدكتور إبراهيم عبد الرازق ويح - أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.





جدير بالذكر: أن وكيل كلية أصول الدين والدعوة بطنطا حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، وحصل علي شهادة الثانوية الأزهرية عام ١٩٨٤م، والتحق بكلية أصول الدين بالقاهرة، وحصل علي درجة الليسانس في أصول الدين تخصص الحديث وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وكان الأول علي دفعته عام ١٩٨٨م، وعين معيدا بكلية أصول الدين بطنطا عام ١٩٩٠م، والتحق بالدراسات العليا وحصل على الماجستير بتقدير ممتاز عام ١٩٩٤م، وعين مدرسا مساعدا، ثم حصل علي درجة العالمية (الدكتوراه) عام ١٩٩٨م مع مرتبة الشرف الأولى، وعين مدرسا بقسم الحديث وعلومه، ثم أعير إلى كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد بأبها.



