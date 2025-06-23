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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادلان و6 هزائم.. فرق آسيا تفشل في تحقيق أي فوز بمونديال الأندية

مونديال الأندية
مونديال الأندية
أ ش أ

قدمت الفرق الآسيوية أداءً مخيبًا للآمال خلال الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 المُقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في النسخة الحالية من مونديال الأندية، أربعة فرق من قارة آسيا، هي: الهلال السعودي، والعين الإماراتي، وأوراوا ريد الياباني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وبعد انتهاء منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية، ودّعت ثلاثة فرق آسيوية البطولة بشكل رسمي، هي: العين، وأوراوا ريد، وأولسان هيونداي، فيما يظل الهلال السعودي هو صاحب المشاركة الأبرز في المونديال من القارة الصفراء.

ورغم فشل الهلال في تحقيق أي انتصار بالمونديال حتى الآن، حيث تعادل مرتين مع كلٍ من ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-1، وسالزبورج النمساوي بدون أهداف، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، إلا أنه يمتلك حظوظًا كبيرة في التأهل لدور الـ16 بالمسابقة العالمية.

ويحتاج الهلال للفوز في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة على فريق باتشوكا المكسيكي الذي ودّع البطولة، مع انتظار انتهاء اللقاء الآخر بالمجموعة بين فريقي ريال مدريد وسالزبورج بفوز أيٍ منهما، للعبور للدور القادم.

وبخلاف الهلال، فقد الثلاثي الآسيوي الآخر فرص التأهل للدور ثمن النهائي، بعدما فشلوا في حصد أي نقطة بدور المجموعات حتى الآن.

وفي المجموعة الخامسة، يتذيل فريق أوراوا ريد الياباني الترتيب بدون رصيد من النقاط، بعد تلقي هزيمتين أمام كلٍ من ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 1-3، وإنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1-2، ليودع المونديال بشكل رسمي.

وفي المجموعة السادسة، لم يختلف الحال كثيرًا، حيث يتذيل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الترتيب بدون نقاط أيضًا، بعد التعرُّض لهزيمتين متتاليتين أمام صندوانز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، وفلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-4

كما تلقى العين الإماراتي هزيمتين ثقيلتين في المجموعة السابعة، بعدما سقط بخماسية نظيفة أمام يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى، ثم سداسية نظيفة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية، قبل مباراته الثالثة والأخيرة في البطولة أمام فريق الوداد المغربي.

مونديال الأندية العين الهلال

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