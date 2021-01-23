ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد خيري: الزمالك أحسن موقع لتنفيذ مشروع العجلة الدوارة| فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 10:21 م
مشروع العجلة الدوارة
مشروع العجلة الدوارة
Advertisements
ندى رأفت
أكد أحمد خيري، رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة، أن مشروع العجلة الدوارة سيكون تجربة مختلفة لرؤية معالم القاهرة، قائلا "إحنا بنعمل تجربة ترفيهية سياحية مختلفة وهي عجلة مراقبة لكل المعالم السياحية، وهى فكرة مش جديدة وموجودة في معظم عواصم المدن العالمية".  

وأوضح أحمد خيري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن فكرة مشروع العجلة الدوارة عبارة عن مكان يستطيع الشخص منه معايشة التجربة، لافتا إلى أنهم يقدمون تجربة تدعم حركة السياحة.  

وتابع: "نقدم تجربة مختلفة عن برج القاهرة ومستمرون منذ سنة ونصف ندرس مع الادارة المصرية اثار المشروع، وفى 3 دراسات معمولة لدراسة موقع ودراسة مرورية ودراسة بيئية وكلها اثبتت أن أحسن مكان لوجود العجلة الترفيهية هو منطقة الزمالك".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عين القاهرة.. حكاية أكبر عجلة دوارة في قلب القاهرة

جمال مصر من أعلى .. معلومات جديدة عن عجلة القاهرة الدوارة cairo eye

خذها إذا كنت تشعر بالبرد.. سر ظهور مبادرة دفء في مصر بعد انتشارها في العراق.. صور

أكبر عجلة بأفريقيا.. حكاية "عين القاهرة" أيقونة العاصمة الحديثة في أحضان النيل.. شاهد

بتكلفة نصف مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لأكبر عجلة دوارة في إفريقيا بالقاهرة

بحضور مستشار الرئيس.. انطلاق احتفالية وضع حجر أساس أكبر عجلة دوارة في أفريقيا بالقاهرة.. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة تعلن تفاصيل وموعد إطلاق موقع تسجيل لقاح كورونا

ضمن 2.3 مليار..الصحة العالمية توزع 40 مليون جرعة من لقاح كورونا|تفاصيل

الفنان محمد فريد يكشف لـ صدى البلد حقيقة مرضه والصورة المتداولة

لو لعبنا يومين مش هنسجل.. أول تعليق من باتشيكو على نتيجة مباراة الزمالك وأسوان

برافو.. خالد الغندور يعلق على تعادل الزمالك وأسوان.. شاهد

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

فيتامين ب 6 سر الطاقة والحياة .. إليك أهم المعلومات عنه

لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية