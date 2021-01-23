أحمد خيري: الزمالك أحسن موقع لتنفيذ مشروع العجلة الدوارة| فيديو





وأوضح أحمد خيري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن فكرة مشروع العجلة الدوارة عبارة عن مكان يستطيع الشخص منه معايشة التجربة، لافتا إلى أنهم يقدمون تجربة تدعم حركة السياحة.





وتابع: "نقدم تجربة مختلفة عن برج القاهرة ومستمرون منذ سنة ونصف ندرس مع الادارة المصرية اثار المشروع، وفى 3 دراسات معمولة لدراسة موقع ودراسة مرورية ودراسة بيئية وكلها اثبتت أن أحسن مكان لوجود العجلة الترفيهية هو منطقة الزمالك".

أكد أحمد خيري، رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة، أن مشروع العجلة الدوارة سيكون تجربة مختلفة لرؤية معالم القاهرة، قائلا "إحنا بنعمل تجربة ترفيهية سياحية مختلفة وهي عجلة مراقبة لكل المعالم السياحية، وهى فكرة مش جديدة وموجودة في معظم عواصم المدن العالمية".