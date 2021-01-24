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منوعات

تحيط بنا .. عالم يكشف أسرارا صادمة عن السفن الفضائية

الأحد 24/يناير/2021 - 11:03 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تشغل الكائنات الفضائية بوجودها من عدمه حيزا كبيرا من تفكير العلماء والخبراء وكذلك أفراد عاديين، حيث يقول عالم فلك بارز في جامعة هارفارد إن نظامنا الشمسي يمكن أن يمتلئ بملايين الملايين من السفن الفضائية.

ويعتقد البروفيسور "آفي لوب" أن صخرة الفضاء التي زارت الأرض في عام 2017 كانت غريبة، ويرى أن المزيد في الطريق مع ملايين من الأجسام المماثلة داخل نظامنا الشمسي وحده، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال الأكاديمي: "يجب أن يكون هناك سفن فضائية بحجم مدار الأرض حول الشمس، لذا فهذا يعني أن هناك الكثير منهم داخل النظام الشمسي"، كما زعم البروفيسور لوب ، الذي يدير قسم علم الفلك في واحدة من أعرق الجامعات في العالم ، أن جسمًا سافر باتجاه النظام الشمسي للأرض من اتجاه فيغا ، على بعد حوالي 25 سنة ضوئية ، واعترض الطائرة المدارية لنظامنا الشمسي في 6 سبتمبر ، 2017.

فيما كتب في كتابه" القادم خارج الأرض" على أن أول علامة على الحياة الذكية خارج الأرض ، هو أن  الجسم الفضائي انطلق بجوار الأرض قبل أن يتحرك بسرعة نحو كوكبة "بيغاسوس"، فقد تم رصد الجسم لأول مرة بواسطة مرصد في جزيرة هاواي يحتوي على تلسكوب المسح البانورامي ، وهو أعلى تلسكوب متاح.

أطلق على الجسم الفضائي الذي تبلغ سرعته 450 ألف ميل في الساعة اسم "أومواموا" ، وهو اسم هاواي الذي يعني "الاستكشاف".

ويصر البروفيسور لوب على أن التفسير الأكثر منطقية لذلك هو غريب ، ويعتقد أن التكنولوجيا البشرية يجب أن تسمح لنا قريبًا باكتشاف أجسام فضائية مماثلة كل شهر، وأكد على أنه قريبًا  الأطباق الطائرة ستملئ الفضاء من حولنا. 

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