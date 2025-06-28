حمادة عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز

أكد حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن محمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي قدما الكثير للقلعة البيضاء وخرجا من الباب الكبير.

وقال عبداللطيف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك رغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها في الموسم الماضي نجح في الحصول على بطولة السوبر الإفريقي وكأس مصر ومن وجهة نظري بعد التدعيم في الانتقالات الصيفية سيكون لنا شكل أخر في الموسم المقبل".

وأضاف: "الزمالك يحتاج للتدعيم في العديد من المراكز وعلى رأسها الدفاع والظهير الأيمن وخط الوسط المدافع والجناح الأيمن والأيسر ويحتاج إلى مهاجم سوبر".