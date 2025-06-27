قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد شومان يهدد الجماعة الإرهابية بفضحهم أمام الإعلامي أحمد موسى.. تفاصيل
حمادة عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز
حسام الغمرى يكشف المرشد الحقيقة لجماعة الإخوان الأرهابية
الغمري: الاختيار حطم صورة الإخوان أمام العالم.. وبرنامج «على مسئوليتي» مرصود من الجماعة
حزب الجبهة الوطنية: 100 ألف جنيه للمتوفى و50 ألفًا للمصاب بحادث المنوفية
صدمتها سيارة نقل.. شيماء طالبة بـالهندسة تعمل في حصاد العنب مقابل 120جنيها
مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم
ترامب يرجح التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة
ماذا نقول عند سماع "الصلاة خير من النوم" بأذان الفجر؟.. الإفتاء تجيب
انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى
الزمالك يفتح باب التفاوض مع مهاجم شولسك البولندي
ترامب: دمرنا منشآت نووية إيرانية ومنعنا طهران من امتلاك سلاح نووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يسري جبر يشرح معنى حديث "لا حسد إلا في اثنتين"

يسري جبر
يسري جبر
أحمد سعيد

أكّد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلّطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويعلمها الناس"، يوجّه الغريزة الإنسانية الكامنة في النفس نحو طريق الخير والطاعة.

وقال الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن النفس البشرية مفطورة على النظر لما في أيدي الآخرين، وشرح ذلك بأسلوب واقعي من خلال تجربته الشخصية مع الأطفال، قائلاً: "كنت أوزع الحلوى على الأطفال، فكان كل واحد يأخذ المصاصة لكنه لا ينظر لما في يده، بل ينظر لما في يد زميله". 

وأوضح أن هذه فطرة بشرية تتطور مع العمر، فتتحول من مصاصة إلى زوجة أو سيارة أو بيت أو منصب، وكل ذلك يدل على عدم الرضا، والحسد الحقيقي الذي يتمنى زوال النعمة.

وأشار إلى أن الإسلام لم يُلغِ هذه الطبيعة البشرية، بل روّضها ووجّهها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا حسد إلا في اثنتين"، أي أنه لا غبطة ولا تنافس محمود إلا في أمرين من أمور الآخرة: إنفاق المال في سبيل الله، أو نشر العلم والحكمة.

وأكد أن هذا النوع من الحسد هو في حقيقته "غِبطة" وليس حسدًا مذمومًا، وهو الذي يُراد به أن يتمنى الإنسان أن يُوفَّق لمثل ما وُفّق له غيره، لا أن تزول النعمة من الغير.

الدكتور يسري جبر: الغرائز يمكن استعمالها في طاعة الله

وأضاف الدكتور يسري جبر: "الغرائز التي خلقها الله فينا، كالحرص على المال أو الميل للجنس الآخر، يمكن أن تُستعمل في طاعة الله أو في معصيته"، موضحًا أن الهداية الحقيقية تكمن في توجيه هذه الغرائز إلى الطاعة، لا إلى المعصية.

وتابع: "الحسود لا يرضى إلا بالضرر لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا طريق النجاة، فمن أراد أن يُخرج من قلبه هذا الحسد، فليقل: يا رب أعطني كما أعطيت، وبارك له فيما في يده، ولا تجعل في قلبي غلاً لأحد من عبادك".

الدكتور يسري جبر الأزهر حديث لا حسد إلا في اثنتين يسري جبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهن بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

حادث المنوفية

وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

النجمة يسرا

يسرا تكشف حقيقة الصورة المنتشرة مع الزعيم عادل إمام.. خاص

إسعاف

مصرع أمين شرطة دهسا أثناء استيقافه سائقا فى القليوبية.. ما القصة ؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يبعث برسائل هامة إلى قادة 7 دول ومنظمة الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

سامسونج

سامسونج تستبدل قلم S Pen ببطارية أكبر.. كيف تكون النتيجة؟

هاتف Mix Flip 2

شاومي تطلق هاتف Mix Flip 2 بمواصفات رائدة وبطارية عملاقة

Redmi K Pad

شاومي تطلق أول تابلت بعلامة ريدمي.. Redmi K Pad بمواصفات قوية وتصميم فاخر

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. استمع لقلبك

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك

برج الحمل حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..: انفراجة في بعض الضغوط

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. توصل إلى حلول مرضية

برج القوس
برج القوس
برج القوس

فيديو

مقتل بلوجر شهير علي اللايف

لحظة مرعبة على اللايف.. مقـ..تل بلوجر شهير على تيك توك أمام جمهوره

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد