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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يسري جبر يحذر: هذا مصير من يهمل القرآن بعد تعلمه في حياة البرزخ

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر
أحمد سعيد

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي هي وحي، رأى رجلاً يُشدخ رأسه بحجر ضخم في قبره، وكلما تدهدها الحجر عنه وعاد به الضارب، عادت الرأس كما كانت، فكرر ضربه وهكذا يُفعل به إلى يوم القيامة.

مصير من ينسى القرآن في حياة البرزخ

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن هذا المشهد، قيل له: "هذا رجلٌ علّمه الله القرآن، فنام عنه بالليل، ولم يعمل به في النهار".

وأضاف الدكتور يسري جبر "القرآن أمانة، وإذا أكرمك الله بحفظه أو علمه، فعليك أن تكرمه بعملك.. أهل القرآن هم الذين تَحمّلوا وحي الله في صدورهم، فعليهم أن يظهروا للناس بأخلاق القرآن، وأن لا يهجروه في الليل ولا في النهار".

صفات أهل القرآن

وبيّن أن من صفات أهل القرآن أن يكونوا مشغولين بتلاوته ليلاً، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل الثلث أو النصف أو أكثر، فمن ترك القيام وأعرض عن القرآن كانت هذه حاله في البرزخ، عقوبة تُذكّره بما أضاعه.

وأكد الدكتور يسري جبر أن "هذه الرؤيا ليست للمذنبين عامة، بل هي خاصة بعصاة المؤمنين ممن أُعطوا القرآن وضيّعوه، فصار جزاؤهم أن يُشدخ رأسهم في القبر، لأنهم فضلوا النوم على مناجاة الله، وسعوا في النهار بين الناس يخالفون خلق القرآن".

وتابع الدكتور يسري جبر "احذر أن تكون ممن أكرمه الله بالقرآن، ثم أهمله، لا تكتفِ بالحفظ، بل صلِّ به، وكن خَلقك القرآن كما كان نبيك، وإلا فالجزاء في القبر شديد، كما رآه رسول الله بعينه، رؤيا حق وصدق ووحي من الله".

الدكتور يسري جبر الأزهر النبي القرآن صفات أهل القرآن مصير من ينسى القرآن

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