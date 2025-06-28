صدمتها سيارة نقل.. شيماء طالبة بـالهندسة تعمل في حصاد العنب مقابل 120جنيها

لقيت شيماء عبد الحميد، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة المنوفية، مصرعها اليوم على الطريق الإقليمي ، بعدما صدمتها سيارة نقل ثقيل أثناء توجهها للعمل في حصاد العنب لمساعدة أسرتها.

وكانت شيماء، وهي من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، تعمل خلال فترة الإجازة في جني العنب مقابل 120 جنيها يوميا بمرافقة عدد من فتيات قريتها.

وعرفت شيماء بين أهالي قريتها باجتهادها والتزامها، حيث تفوقت دراسيا لتحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الهندسة، رغم حرصها على دعم أسرتها ماديا خلال فترة الأجازة .

وانتهت حياة شيماء فجأة، لتتحول من مشروع مهندسة إلى ضحية جديدة من ضحايا لقمة العيش، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وأبناء قريتها

يذكر أن 19 فتاة وشاب راحوا ضحية الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية.

وكان قد تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بحادث تصادم ومتوفيين ومصابين علي الطريق الإقليمي.

بالانتقال تبين مصرع 19 فتاة وسائق الميكروباص وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة تريلا مع أخري ميكروباص تقل عدد من الفتيات أثناء ذهابهن للعمل في حصاد. العنب.

تم نقل المتوفيين الي مستشفيات محافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة.