الدوري السعودي.. اتحاد جدة بقيادة حجازي يسعى لإخماد انتفاضة النصر الليلة





ويسعى اتحاد جدة بقيادة مدافعه المصري أحمد حجازي، لإخماد انتفاضة النصر الأخيرة، بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، وتعزيز فرصه في المنافسة على لقب دوري محمد بن سلمان.





في المقابل يطمح النصر في مواصلة انتصاراته بالدوري السعودي أمام النمور لمواصلة الزحف نحو القمة.





ولم يتذوق النصر طعم الهزيمة في آخر 6 مباريات في الدوري السعودي، حيث، حيث فاز على النصر الباطن 2 - 1 والفيصلي 3 - 2، والعين 3 - 0، والرائد 1 - 0، والوحدة 3 - 1، بينما كان التعادل الوحيد أمام ضمك 2 - 2.





يذكر أن آخر مباراة جمعت الاتحاد والنصر كانت في الدوري السعودي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.





ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السابع بـ 20 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، أبها مع القادسية، والفتح مع الرائد، والاتفاق مع الأهلي.

يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره النصر اليوم، الأحد، في تمام السادسة إلا ثلث مساء، على إستاد مدينة الملك عبرالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري السعودي.