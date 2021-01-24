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أخبار البلد

عبر تطبيق زووم.. منتدى دافوس الاقتصادي ينطلق افتراضياً غداً

الأحد 24/يناير/2021 - 11:19 ص
شعار المنتدى
شعار المنتدى
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محمد وديع
ينطلق غدا الاثنين، منتدى دافوس الاقتصادي افتراضيا، ويمتد حتى الجمعة، حيث تجرى فعاليات المنتدى، والذي يعقد بشكل سنوي في منتجع دافوس السويسري، عبر تطبيق زووم في ظل أزمة "كوفيد-19". 

وسيفتتح المنتدى صباح الغد بمناقشة حول التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة "كوفيد-19"، كما سيلقي الرئيس الصيني شي جين بينج أول كلمة خاصة أمام المنتدى في الظهيرة، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الطابع العام للمنتدى.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يعقد اجتماع سنوي خاص للمنتدى لهذا العام، خلال الفترة 13-16 مايو في سنغافورة حيث يتضائل تأثير الجائحة.

وقالت صفحة المنتدى الرئيسية إن جائحة كوفيد -19 أظهرت أنه لا توجد مؤسسة أو فرد بمفرده يمكنه مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية لعالمنا المعقد والمترابط. 

وتابعت أن الوباء أدى إلى تسريع التغيرات المنهجية التي كانت واضحة قبل ظهوره، كما تظهر الآن خطوط الصدع التي ظهرت في عام 2020 على أنها مفترق طرق حاسم في عام 2021. 

وذكرت الصفحة أن وقت إعادة بناء الثقة واتخاذ الخيارات الحاسمة بسرعة يقترب حيث تزداد الحاجة إلى إعادة تعيين الأولويات والحاجة الملحة لإصلاح الأنظمة في جميع أنحاء العالم.
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