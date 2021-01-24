رجال الشرطة سيمضون ليحفظوا أمن الوطن.. وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للرئيس السيسي

توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم، الأحد، إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة.









وجاء نص الكلمة:





"السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس جمهورية مصر العربية

بصادق عبارات التقدير وبالغ معانى الاعتزاز يطيب لى والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم عن خالص مشاعر التهنئة والإمتنان بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة.









​لقد كان رجال الشرطة فى ملحمة الإسماعيلية الخالدة يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعته وسيمضون بعون من الله ودون تردد خلف قيادتكم الوطنية المخلصة ليحفظوا للوطن أمنه واستقراره.. عقيدتهم تهون التضحيات لتبقى مصر على مر الزمان واحة للأمن والاستقرار والازدهار.









فكل عام وسيادتكم بخير وسعادة.. ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة".