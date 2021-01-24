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أخبار العالم

حفاوة وتعاون.. رئيسة النواب البحرينية تستقبل السفير التونسي لهذا السبب

الأحد 24/يناير/2021 - 06:33 م
البحرين
البحرين
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أمينة الدسوقي
استقبلت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية زينل، سفير الجهورية التونسية سليم الغرياني، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي سفيرًا لبلاده لدى مملكة البحرين.

وأعربت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية زينل وفقا لما نشرته صحيفة الوطن البحرينية، عن تقديرها لعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية التونسية، في ظل التوجيهات الملكية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والسعي الدائم لتطوير مجالات التعاون الثنائي، ودعم العمل العربي المشترك.

وأشادت بجهود الغرياني طوال فترة عمله في البحرين، ودوره البارز في تعزيز تلك العلاقات المشتركة.

من جهته أعرب السفير التونسي عن تقديره لمملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما لقيه من حفاوة وتعاون، طوال فترة عمله الدبلوماسي في البحرين، وكان له الإسهام الفاعل في تسهيل مهام عمله، وتعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن أمنياته لمملكة البحرين دوام التطور والنماء في مختلف المجالات.
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