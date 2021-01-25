اختيار رئيس جامعة عين شمس و 9 من الأساتذة لعضوية لجنة الإعجاز الرباني

اختارت وزارة الأوقاف الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، لعضوية لجنة الإعجاز الرباني في الكون ، بالإضافة إلى تسعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.





و هم: الدكتور زهية كامل مصطفى فهمي أستاذ علم الحشرات-بكلية العلوم والدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم و الدكتور كريمة عبدالخالق حامد أستاذ علم النبات بكلية العلوم والدكتور عادل محمد محمود البسيوني أستاذ علم الحشرات بكلية الزراعة و الدكتور عبدالعزيز سعد شتا أستاذ علم الأراضي والمياه بكلية الزراعة و اادكتور محمد فتحي عثمان أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة و الدكتور شوقي محمود سليم أستاذ علم الكائنات الدقيقة بكلية الزراعة والدكتور دسوقي أحمد محمد عبدالحليم أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة عين شمس.





اقرأ أيضًا :





كما ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة من المؤسسات العلمية والبحثية والجامعات المصرية و هم :

الدكتور محمودد محمد عبد اللطيف صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي- التكنولوجيا النباتية والحيوانية.

و الدكتورحسين عبد الظاهر أبو الغيط عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر و الدكتور حسام الدين أحمد حسنين موافي أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة وأ.د.محمد شريف الهواري أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة ود. مها محمد فريد عقل عميدة كلية طب بنات الأزهر – (سابقًا).





يأتي تشكيل هذه اللجنة إيمانًا من وزارة الأوقاف بتكامل العلوم في بناء الشخصية ، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون وفي جسم الإنسان ، ويناط بهذه اللجنة :

عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون،عقد الندوات العلمية والثقافية العامة ، سواء عبر وسائل الإعلام ، أم بالجامعات ، ومراكز الشباب ، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف ، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي ،إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية ، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون ،الإعداد لبرنامج تلفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال.