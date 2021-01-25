ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اختيار رئيس جامعة عين شمس و 9 من الأساتذة لعضوية لجنة الإعجاز الرباني

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:50 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي
اختارت وزارة الأوقاف الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، لعضوية لجنة الإعجاز الرباني في الكون  ، بالإضافة إلى  تسعة من  أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.

 و هم: الدكتور زهية كامل مصطفى فهمي  أستاذ علم الحشرات-بكلية العلوم والدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم و الدكتور كريمة عبدالخالق حامد  أستاذ علم النبات  بكلية العلوم  والدكتور عادل محمد محمود البسيوني أستاذ علم الحشرات بكلية الزراعة و الدكتور عبدالعزيز سعد شتا أستاذ علم الأراضي والمياه بكلية الزراعة و اادكتور محمد فتحي عثمان   أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة و الدكتور شوقي محمود سليم  أستاذ علم الكائنات الدقيقة بكلية الزراعة والدكتور دسوقي أحمد محمد عبدالحليم أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية  بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة عين شمس.

اقرأ أيضًا : 

كما ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة من المؤسسات العلمية والبحثية والجامعات المصرية و هم :
الدكتور محمودد محمد عبد اللطيف صقر   رئيس أكاديمية البحث العلمي- التكنولوجيا النباتية والحيوانية.
 و الدكتورحسين عبد الظاهر أبو الغيط عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر  و الدكتور حسام الدين أحمد حسنين موافي  أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة  وأ.د.محمد شريف الهواري أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة ود. مها محمد فريد عقل  عميدة كلية طب بنات الأزهر – (سابقًا).

يأتي تشكيل هذه اللجنة إيمانًا من وزارة الأوقاف بتكامل العلوم في بناء الشخصية ، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون وفي جسم الإنسان ، ويناط بهذه اللجنة :
عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون،عقد الندوات العلمية والثقافية العامة ، سواء عبر وسائل الإعلام ، أم بالجامعات ، ومراكز الشباب ، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف ، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي ،إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية ، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون ،الإعداد لبرنامج تلفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أنشئت بمرسوم ملكي وكان مقرها بالجيزة.. رحلة علوم عين شمس من الأورمان إلى قصر الزعفران

تربية عين شمس تنظم زيارة لمراكز الابتكار والاستكشاف العلمي للدارسين ببرنامج STESSA

استخدام الحشرات بديلاً للطاقة بـ علوم عين شمس

الأوقاف: لجنة متخصصة في الإعجاز الرباني بالأعلى للشئون الإسلامية

لها 4 اختصاصات.. وزير الأوقاف يعلن تشكيل لجنة الإعجاز الرباني في الكون

برئاسة وزير الأوقاف.. لجنة الإعجاز الرباني في الكون تعقد أول اجتماعاتها بمصر

ترشيحاتنا

ظهور 4 سلالات لكورونا قد تدفع العالم لإغلاق جديد.. تفاصيل

الشباب والرياضة: تهنئة الرئيس السيسي لمنتخب اليد لها أثر كبير ومردود قوي.. فيديو

حدث ليلًا.. بشرى سارة بخصوص أعداد كورونا.. مذيع كويتي يعتنق المسيحية.. سبب وفاة عبلة الكحلاوي.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 25-1-2021

أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-1-2021 في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور